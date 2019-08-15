Московский «Спартак» вышел в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы
Московский «Спартак» обыграл швейцарский «Тун» со счетом 2:1 в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Теперь столичный коллектив ждет двухматчевое противостояние в плей-офф квалификации турнира.
Первая встреча между «Спартаком» и «Туном» в Швейцарии закончилась победой москвичей со счетом 3:2.
Ответный матч, в свою очередь, для столичной команды начался не лучшим образом. Игрок «Туна» Штефан Гларнер открыл счет на седьмой минуте первого тайма.
Однако во второй половине встречи красно-белым удалось не только сравнять счет, но и выйти вперед. Голами отметились Эсекьель Понсе и Андре Шюррле.
По итогам двухматчевого противостояния «Спартак» побеждает с общим счетом 5:3 и проходит дальше в плей-офф квалификации Лиги Европы.
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