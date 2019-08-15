Корреспондент «ВМ» выяснила, с чем сталкиваются волонтеры в приютах для животных

16 августа весь мир будет отмечать День бездомных животных. Накануне корреспондент «ВМ» с мешком подарков отправилась в приют «Лохматые судьбы», чтобы узнать, с чем сталкиваются неравнодушные волонтеры и в каких условиях живут их подопечные.

Зеленоглазый красавец с черепаховым окрасом горделиво вылизывает переднюю лапу, мало обращая внимание на посетителей. Еще один типично полосатый представитель кошачьих, свернувшись в клубок, наслаждается полуденным сном возле колеса припаркованной машины.

— Там вон еще, чуть подальше, брат с сестричкой, они к нам сами пришли, — показывает приют его владелица Светлана Елагина. — Мальчишка совсем диковат, а вот девочка общительная. Когда похолодает, они сами начнут заходить в дом. Принуждать смысла не вижу, это личное дело.

Всего в приюте «Лохматые судьбы» около двадцати собак и примерно столько же кошек. Идеология Светланы — никаких клеток и барьеров. Все животные — на свободном выгуле. Для социализации и нормального психологического развития в «коммунальных» условиях это — единственный выход.

— У всех разная судьба: кого-то соцработники приносят, кого-то по знакомству отдают, — говорит Светлана, подсыпая корм в кошачьи миски. — Один раз в парке за нами увязался пес. Мы думали, он от хозяина убежал, а оказалось — бродяга. Так и дошел за компанию до дверей приюта. Пытались, конечно, найти владельцев, но безрезультатно. А вообще по большей части все наши постояльцы либо дворняжки, либо метисы.

«Да какое дело до породы, когда у них такой дружелюбный взгляд! — первое, что приходит на ум. — Был бы свой дом, забрала бы всех». Белокурый красавец-пес Брэд словно читает мысли: он попросту не отходит, заливисто лая и виляя хвостом. Кажется, новые знакомства ему только в радость. Но в силу возраста приют, скорее всего, так и останется его постоянным домом.

— Взрослых собак пристроить очень сложно, — объясняет Светлана. — Есть у нас Зак, например, он очень боится грозы. Это требует особого обращения. От страха он может убежать и потеряться. А как в незнакомом месте его потом искать? Правда, недавно все-таки удалось пристроить одну взрослую собаку.

У хозяев тогда погибла прежняя любимица, а наша показалась им безумно похожей.

Каждый потенциальный владелец проходит жесточайшую проверку: животных Светлана или ее помощники отвозят лично. Это единственная возможность оценить обещанные условия и удостовериться в адекватности желающих «усыновить» питомца.

— Люди очень разные попадаются, — говорит хозяйка приюта. — Мы в обязательном порядке спрашиваем, все ли члены семьи согласны на пополнение. Отдаем только по договору и паспорту.

Поддерживать приют — и это, к сожалению, видно — Светлане приходится лишь собственными силами и при поддержке сестры. Пожертвований неравнодушных не хватает даже на корм. А львиную долю бюджета забирают ветеринары. Если раньше знакомые в клинике соглашались делать нужные операции со скидкой, то теперь взрослый пес обходится в шесть-восемь тысяч.

— Мы планируем расширяться, уже есть планы по новому месту, — рассказывает хозяйка приюта. — Моя главная цель — сделать так, чтобы у каждого было свое место, простор для прогулок, сытный ужин и должная забота.

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