Выборы в Мосгордуму будут конкурентными
Кандидатами в депутаты Мосгордумы стали 233 человека. Об этом рассказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
Среди зарегистрированных кандидатов 62 самовыдвиженца и 171 выдвинут по партийным спискам.
— На мой взгляд, совершенно конкурентные выборы, которые, наверное, дадут возможность всем партиям, участвующим в них, представить своих кандидатов в Московской городской думе, или может быть, кому-то не повезет, но это воля избирателей и никого другого, — сказал Николай Булаев.
У некоторых кандидатов были выявлены нарушения при сборе подписей. Всего отказано в регистрации 57 людям.
— Основная причина отказов — брак в подписях, собранных кандидатами в поддержку выдвижения. В том числе подписи давно умерших избирателей. Особенно этим грешила оппозиция, — уточнил Булаев.
В свою очередь, он предположил, что, если избиратели будут сами полностью заполнять свои данные в подписных листах, у экспертов-почерковедов появится больше материала для последующего анализа, соответственно, это станет профилактикой фальсификаций.
— Возможность сократить число подписей для регистрации кандидатов в Мосгордуму обсуждается в ЦИК. Это сделает процесс еще демократичнее, — сказал председатель МГИК Валентин Горбунов.
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