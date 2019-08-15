Большая индийская свадьба: москвичи поженились по ведическому обряду

Жители столицы Евгений Фельдберг и Ярославна Зорькина поженились по ведическому обряду. Такая возможность им представилась благодаря празднику «Дни Индии» в парке «Сокольники». Корреспондент «ВМ» побывала на церемонии.

Все больше жителей столицы интересуются ведической традицией (духовное учение, появившиеся в Индии, основанное на текстах священных писаний — прим. «ВМ») в отношениях, которая, по словам одного из организаторов фестиваля Индии в «Сокольниках» Инны Леонович, скрепляет супругов не только на эмоциональном, но и на духовном уровне.

— В прошлом году нашу церемонию проходили смешанные пары — русские и индусы, а в этом — одни русские, причем многим за 50 лет, — рассказала организатор.

Молодые люди Евгений Фельдберг и Ярославна Зорькина встречаются всего полгода и расписываться в загсе пока не спешат. На ведический брак решились, потому что оба занимаются медитацией, йогой, и считают традицию Вед близкой к истокам мудрости.

Прежде чем приступить к бракосочетанию, невесту одели в традиционное сари, а лицо украсили рисунком из хны.

В шатре жениха и невесту встречал пандит Вишнурату — ученый муж, который имеет право благословлять союз священными текстами.

Пандит прочитал влюбленным шлоки (строфы) из «Ригведы» — собрания ведических гимнов. Сначала про благодарение, что пара вместе, потом — про процветание семьи.

Затем пандит обратился к наблюдающим за церемонией зрителям и попросил какуюнибудь замужнюю женщину связать вместе одежды жениха и невесты. Отозвавшаяся гостья праздника, как оказалось, состоит 32 года в браке и имеет двух детей. Влюбленные сочли это счастливым предзнаменованием.

В узел сари невесты положили монетки и рис: считается, что это приносит благополучие. Также молодожены трижды обменялись друг с другом цветочными гирляндами в знак того, что теперь они будут вести общее хозяйство.

После новоиспеченные ведические супруги босиком обошли три раза вокруг огня, и дали друг другу клятвы.

— В клятвах мужчина обязуется материально содержать женщину, взять на себя внешнюю составляющую семьи, а женщина отвечает за уют, быт, мир и покой семьи. Считается, что клятвы связывают супругов на семь жизней вперед, — пояснила Инна Леонович.

Гостями церемонии стали многие участники «Дней Индии».

— Думала, на свадьбе будут присутствовать только наши знакомые, но когда увидела полный шатер зрителей, было очень приятно, — рассказала Ярославна. — Мы и так оба серьезно относимся к отношениям, а после обряда стали еще ближе друг другу, — поделилась впечатлениями от церемонии невеста. И призналась, что под конец свадьбы ее охватило чувство невероятного счастья.

Передалось оно и присутствующим — все искренне поздравляли молодоженов.

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