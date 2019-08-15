Настоятель тибетского монастыря рассказал о смысле жизни

В Россию впервые приехал 80-й настоятель тибетского монастыря Дрепунг Гоманг его Преосвященство Кхен-Ринпоче геше Лобсанг Гьелцен. Кхен-Ринпоче посетил Калмыкию, Санкт-Петербург и Москву, затем поедет в Бурятию и Туву.

В Москве досточтимый Кхен-Ринпоче прочитал лекцию «Доброта в помыслах и поступках», а также рассказал о программе социально-эмоционально-этического обучения Центра созерцательных наук и этики сострадания Университета Эмори (США) на основе учения о светской этике Далай-ламы.

Корреспонденту «ВМ» удалось встреться с буддийским монахом и узнать о смысле жизни и буддийской философии.

— Безотносительно целей просветления и религиозных идей, которые исповедуем мы, буддисты, люди обладают интеллектом, превосходящим интеллект животных, — объяснил Кхен-Ринпоче. — Мы можем использовать этот дар природы двояко: для плохих действий или для благих целей, чтобы сделать счастливыми людей, принести мир и благополучие в общество.

По мнению настоятеля тибетского монастыря, главной целью каждого человека должно быть стремление приносить пользу обществу. Или, если не получается, стараться хотя бы не навредить.

— Определить, несет ли какое-либо действие добро другим людям, можно по мотивации, которой мы руководствуемся, совершая его, — поделился буддист своими философскими идеями. — Если вы понимаете, проанализировав свои мысли, что задуманное вами принесет пользу обществу, то реализовывайте свои идеи без каких-либо сомнений.

Монастырь Дрепунг Гоманг был основан в начале ХV века. После оккупации Тибета Китаем, в конце 50-х годов ХХ века, монастырь «эмигрировал» в Южную Индию.

Сейчас в монастыре обучаются порядка двух тысяч монахов, в числе которых есть и наши соотечественники. Настоятель монастыря избирается каждые шесть лет. В октябре 2015 года на должность настоятеля (Кхен-Ринпоче) монастыря был избран геше Лобсанг Гьелцен.

Читайте также: Большая индийская свадьба: москвичи поженились по ведическому обряду