Мечи, копья, топоры и море хорошего настроения

Более 1200 бойцов со всего мира, одетых в кольчуги и железные шлемы, встретились на поле боя около небольшого польского городка Волина. Свою новую секиру опробовал в сражении и специальный корреспондент «ВМ».

Местный средневековый городок — одна из главных достопримечательностей Волина. Уже четверть века каждый год в августе здесь собираются тысячи реконструкторов эпохи викингов со всей Европы и не только. Помимо традиционной российской делегации (куда в этот раз вошли бойцы из Москвы, Санкт-Петербурга, Курска, Брянска и других городов), регулярные гости здесь — любители истории, например, из Чили или Новой Зеландии.

Поселение раннего средневековья раскинулось на берегу речки Свины. Историки считают, что в его окрестностях в X–XI веках располагалось поселение йомсвикингов — братства наемников и разбойников.

Большой плюс фестиваля — огромное количество мастер-классов. В одном месте (его можно найти по характерному резкому запаху) всех желающих учат обрабатывать шкуры. Неподалеку кузнец налегает на мехи горна. Несколько минут, и из-под его молота выходит наконечник стрелы. У его новоявленных «учеников» дело спорится не так быстро — их изделия больше напоминают рыболовные крючки-переростки. Возле причала слышится зычный голос шкипера: «Весла на воду!» В руках гребцов, большая часть из которых на палубе — новобранцы, тяжеленные деревянные приспособления, по сути своей — оструганные бревна.

Волин, Польша. В массовом сражении приняли участие около 1200 воинов в доспехах и с оружием эпохи викингов Фото: Сергей Власенко для «Вечерней Москвы»

На самом деле туристы на фестивале, прогуливающиеся со своими фотоаппаратами и камерами между рядами шатров и домами, выглядят инородными телами. А вот участники — напротив. В расшитых узорным шелком туниках, с поясами, усыпанными литыми фигурными бляхами и нарядными фибулами (заколками. — «ВМ») на плащах — они словно позволяют заглянуть на тысячу лет назад. В темные века, когда мужское слово стоило дороже тяжелого франкского золота, а споры решались с помощью острой стали.

— Для нашего клуба этот фестиваль стал своего рода дебютом, — рассказал «ВМ» участник московского клуба исторической реконструкции «Вильгельм» Эдвард Загурскас. — Здесь историческая реконструкция перестает казаться игрой: ты погружаешься в средневековье с головой. Этот фестиваль доказывает, что, несмотря на важность изучения материальной культуры, реконструкция духа не менее важна и интересна.

Квинтэссенцией любого исторического фестиваля являются массовые сражения. Или просто война, как говорят сами реконструкторы. Когда 1200 человек сходятся на огороженном поле за средневековым городком — за лязгом железа не слышно даже грохочущих барабанов. Мечи, копья, боевые топоры — каждый боец вплетает в эту «мелодию» свою «ноту». Бились все отчаянно и яростно. Но в этот раз переменчивая воинская удача осталась на стороне хозяев. Из девяти сходов (по три каждый день фестиваля) они смогли победить в семи. Хороший повод потренироваться, подготовиться и в следующем году взять реванш!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Анисимов, бизнесмен, реконструктор:

— 25 лет назад правительство Польши и ЮНЕСКО одобрили программу по строительству исторической деревни на окраине Волина. Возводят населенный пункт по археологическим источникам. В то же время в этом месте стали проводить фестиваль викингов и славян. Благодаря удобному положению очень быстро он превратился в настоящую Мекку викингов. Со всего мира сюда съезжаются люди, увлеченные реконструкцией этой эпохи. Если быть точным, мы воссоздаем культуру, быт, одежду и оружие как скандинавов, так и большинства народов, с которыми они воевали и торговали с IX по XI век. На фестивали можно встретить людей, одетых по музейным находкам из Польши, России, Прибалтики, Франции, Венгрии, Англии. Также есть люди, которые увлекаются реконструкцией кочевых племен, таких как аланы.

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