Квартира Егора Летова будет бесплатно передана под музей
Квартиру в Омске, где жил музыкант, поэт и лидер группы «Гражданская оборона» Егор Летов, передадут под музей бесплатно. Об этом в ходе круглого стола 15 августа сообщил брат рок-звезды Сергей.
Джазовый музыкант заявил, что принял решение отказаться от идеи выкупа квартиры брата фондом «Сияние» (названного в честь песни «Гражданской обороны» с альбома «Зачем снятся сны»).
— Я готов прямо сейчас передать ее для нужд музея, в обустройстве которого я тоже готов принять самое активное участие, — передает слова Сергея Летова News.ru.
Сообщается, что квартира находится в центре Омска. Местные власти сообщали, что в будущем не исключено появление в городе «маршрута Егора Летова».
Напомним, что музыкант родился и вырос в Омске. Лидер «Гражданской обороны» по-прежнему является наиболее культовой фигурой отечественной панк-сцены. Егора Летова не стало в 2008 году.
По оценкам многих музыкальных специалистов, пика своего творческого развития поэт и музыкант достиг в своем последнем альбоме, который вышел под названием «Зачем снятся сны».
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