Ректор РГСУ Наталья Починок: Самовыдвиженцы должны завоевать доверие горожан

Чтобы попасть в финальный этап выборов в Московскую городскую думу, самовыдвиженцам необходимо собрать определенное количество подписей граждан. По действующему законодательству, их должно быть не менее трех процентов от списочного состава голосующих в избирательном округе.

— Наталья Борисовна, расскажите — это первый ваш опыт в избирательной кампании?

— Это первые выборы такого масштаба, возможно, именно поэтому процесс сбора подписей оказался достаточно сложным. В первую очередь эмоционально. Я получила ценный опыт, который дал личные и управленческие навыки.

— Как начиналась Ваша кампания?

— В конце февраля мы, 10 ведущих вузов Северо-Востока Москвы, решили объединить свои усилия, чтобы помочь развитию социальной сферы СВАО, в том числе, поддержать проект «Московское долголетие». Меня избрали куратором проекта «Университеты — округу», и я стала встречаться с жителями, чтобы узнать их пожелания. Было много интересных бесед, много серьезных предложений, что и как нужно изменить в образовании, медицине, ЖКХ.

А потом, в начале июня несколько общественных организаций — ветераны, многодетные матери, — предложили, чтобы я вплотную занялась не только социальной сферой округа, но и решением его других проблем, и выдвинули меня своим кандидатом в депутаты МГД. Я согласилась потому, что меня уже знали в округе как ректора одного из ведущих вузов, я уже работала в Общественной палате России, вела ряд крупных социальных проектов, и была в курсе проблем нашего округа. И лишь затем, после официального выдвижения, начался сбор подписей и наказов.

— Сталкивались ли с какими-то проблемами во время сбора подписей?

— Как таковых проблем не было. Но мы столкнулись с достаточно неприятным фактом — закрытые двери. Я, как и мои волонтеры, ходила по квартирам, чтобы пообщаться с горожанами и собрать подписи в свою поддержку. Из-за летнего сезона кого-то не было дома, а кто-то просто не хотел открывать. Дескать, не до вас. Бороться с таким явлением непросто, но можно.

— Как в целом проходила процедура сбора подписей?

— У нас в кампании были задействованы в общей сложности более 100 сборщиков — они стояли на пикетах и ходили по квартирам. Я тоже участвовала в сборе — мы обходили дворы, жилые дома, общались с горожанами и из первых уст узнавали о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются жители округа. Благодаря такой работе ты практически «на пузе проползаешь» свою территорию и понимаешь, что действительно необходимо людям. Для меня наш округ очень важен. Можно сказать — это мой дом. Именно здесь я жила, окончила вуз и начинала социальные проекты.

— Сложно ли было собирать подписи в нынешней политической обстановке?

— Я думаю, что завоевать доверие и поддержку всегда непросто. Тем более сейчас, когда современная жизнь так сложна и многолика. Людей надо убеждать личным примером, искренним желанием поддержать и помочь. Подписи собраны, и я понимаю, какой это кредит доверия и ответственности. Теперь я обязана их оправдать.

— Как вы считаете, кому проще собрать голоса: кандидату, который всю жизнь работает с людьми, или тому, кто, скажем так, условно «вышел» к народу?

— Собрать подписи легче тем, кого люди уже знают. Вы спросите — кого именно? Все просто: того, кто живет рядом и помогает решать проблемы. Люди знают тех, кому доверяют, и это главное условие успеха. А кроме того, я ведь тоже часть своего народа. Родилась в Южном Медведкове, в обычной семье, отец — военный инженер, мама — врач. Да, мне удалось добиться успеха в спорте и работе, но за эти недели я усвоила одну вещь. У тебя могут быть разные заслуги и звания. Но если ты не можешь объяснить людям, какая от тебя будет польза, — поддержки ты не получишь.

СПРАВКА

При сборе подписей в лист вписываются фамилия, имя и отчество подписавшегося, год рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта, после чего ставятся, собственно, подпись и дата ее внесения. Все данные, кроме подписи и даты, вносят сборщики.

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