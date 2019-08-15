Сеть скоростных дорог в России увеличится к 2020 году
Сеть скоростных федеральных дорог под управлением государственной компании «Автодор» увеличится более чем на 200 километров к концу 2019 года.
— По итогам 2019 года сеть скоростных федеральных дорог в России, которые находятся в управлении госкомпании «Автодор», увеличится на 201,8 километра за счет ввода в эксплуатацию новых объектов и реконструкции существующих, — говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.
В настоящее время в эксплуатацию уже ввели 55,7 километра дорог, большая часть из которых проходит по трассе М-11 «Москва — Санкт-Петербург».
Председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко сообщил, что в планах компании на следующие шесть лет построить 1,7 тысячи километров дорог.
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