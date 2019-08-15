Скончался американский биохимик, нобелевский лауреат Кэри Муллис
Биохимик Кэри Муллис, получивший Нобелевскую премию за открытие простого и дешевого метода анализа ДНК, умер в возрасте 74 лет в США.
Его жена Нэнси Косгроув Муллис сообщила, что ученый ушел из жизни 7 августа в своем доме в калифорнийском городе Ньюпорт-Бич. Причиной смерти стала сердечная и респираторная недостаточность из-за осложнений после пневмонии, сообщает газета New York Times.
СПРАВКА «ВМ»
Кэри Муллис с раннего детства увлекался биологией. Он окончил Технологический институт Джорджии в 1966 году и защитил диссертацию по биохимии в Университете Калифорнии в 1972 году, где он изучал структуру и синтез белка. Потом он временно ушел из науки и стал писать фантастику, но вскоре вернулся в биохимию.
Ученый разработал метод полимеразной цепной реакции, который революционизировал молекулярную биологию и медицину. В 1993 году он получил за это Нобелевскую премию по химии.
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