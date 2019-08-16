Резервный борт с пассажирами совершившего жесткую посадку самолета прибыл в Симферополь
Резервный борт с 65 пассажирами совершившего жесткую посадку самолета A321 в Московской области прилетел в аэропорт Симферополя, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
Рейс U6-9105 «Уральских авиалиний» приземлился в 23:17.
Ранее сообщалось, что семь пассажиров совершившего жесткую посадку A321 вылетели в Симферополь другим рейсом из Жуковского. Еще 65 пассажиров ждали в аэропорту Домодедово отправления в Крым дополнительным рейсом U6-9105 в 20:25. Остальные пассажиры вообще отказались от перелета.
Утром 15 августа лайнер Airbus А321, выполнявший рейс Жуковский — Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. На борту находились 224 пассажира и семь членов экипажа. Всех пассажиров эвакуировали. Причиной инцидента стало попадание птиц в двигатели самолета.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по данному факту, также Следственный комитет России возбудил дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
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