Россия начнет продавать геоданные со спутников
В России впервые начнут продавать геоданные со спутников. Новый сервис, который откроет доступ к ним, представят «Российские космические системы»(РКС).
В компании отметили, что простое космическое фото мало интересно конечному пользователю, потому что не информативно. Снимок должен быть привязан к реальному квадрату карты местности, на который должна быть наложена геоинформация.
После заключения договора об оказании услуг с конкретным пользователем его запрос адаптируют под существующую математическую модель для обработки информации. После этого на устройство заказчика установят разработанный интерфейс. Сервис будет посуточно отправлять информацию о происходящем на стройках, карьерах или в зонах ЧС.
Также данный сервис поможет выявлять не поставленную на учет недвижимость и рассчитывать объем земельного налога в муниципальный бюджет, сообщают «Известия».
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