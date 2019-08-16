Егор Кончаловский рассказал причину разрыва с Любовью Толкалиной
Режиссер Егор Кончаловский в эфире радио-шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио» рассказал причину разрыва отношений с бывшей гражданской женой Любовью Толкалиной, с которой они были вместе около 20 лет. Пара рассталась два года назад, у них есть 18-летняя дочь Мария.
— Любовь ведет образ жизни, который ей нравится. Он заключается в вечном движении. Ее нет нигде. Ни в Москве, ни в каком-то другом месте. Но в то же время она везде одновременно. Стабильность не про нее, — сказал Егор Кончаловский, комментируя причины разрыва.
Также он отметил, что бывшая супруга была слишком «воздушным человеком», а режиссеру, наоборот, хотелось ощущать дома гармонию и спокойствие. Поэтому паре было трудно жить вместе.
Егор Кончаловский поддерживает приятельские отношения с Любовью Толкалиной. Вместе они решают бытовые вопросы, связанные с жизнью и воспитанием дочери Марии.
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