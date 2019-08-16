Камеры видеонаблюдения предложили установить на пляжах и причалах
Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах и увеличить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах, рассказал заместитель главы организации Игорь Ковальчук.
— Есть «пробел» в регулировании — мелкие пассажирские суда слабо контролируются. Здесь есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС России и Минтрансом России. Между тем, владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние, — сообщил Игорь Ковальчук корреспонденту РИА Новости.
Он уверен, что мелкие прогулочные суда должны быть под таким же контролем, как и морской флот. Также замглавы РПСМ отметил, что сейчас слишком низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости — от 500 до 1000 рублей, их необходимо повышать.
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