Росстат выявил значительное изменение рациона граждан за 40 лет

Рацион жителей России за почти 40 лет значительно изменился. Они стали есть вдвое меньше картофеля, при этом в два раза увеличили потребление фруктов и ягод, сообщается в тематическом отчете Росстата.

Так, по данным Росстата, в 1980 году россияне потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, а 2018 году эта цифра составляет 59 килограмм. Потребления фруктов и ягод изменилось с 35 на 74 килограммов на человека в год.

Также люди стали есть больше рыбы и рыбопродуктов — в 1980 году в год на человека их приходилось 17 килограммов, то в 2018 году уже 22 килограмма. Употребление мяса тоже выросло с 70 килограммов в год до 89.

А вот хлеба, круп и макарон россиянине стали есть меньше на 16 килограмм в год, чем в 1980 году. Значительно снизилось и потребление молочных продуктов за этот период — с 390 килограммов до 266.

Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова связывает такое изменение картины потребления продуктов со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.

— Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать, — заявила медик в беседе с корреспондентом РИА Новости.

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