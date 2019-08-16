Перечислены курорты, где россияне чаще всего заводят романы
Чаще всего курортные романы туристы заводят на российском черноморском побережье. При этом с такой же частотой у женщин случались романтические отношения во время отдыха в Турции — 25 процентов. Мужчины же заводили там отношения реже — 18 процентов, приводит данные сервис Ostrovok.ru.
Сильному полу чаще везло на романы на азиатских курортах: 15 процентов респондентов ответили, что у них были отношения в Таиланде. Среди женщин о таком опыте рассказали только 8 процентов.
На четвертом месте оказался Кипр. Курортные романы там были у 10 процентов опрошенных мужчин и 9 процентов женщин.
Также туристы из России влюблялись во время отдыха в Испании, Италии и Греции. Реже им удавалось завести романы в Хорватии и Армении — 3 и 4 процента соответственно, передает РИА Новости.
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