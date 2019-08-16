Виторган и Нинидзе поехали в отпуск вместе с детьми
Поклонники Максима Виторгана тщательно следят за его жизнью и снова заметили, что актер выкладывает фото из отпуска с тех же мест, что и Нино Нинидзе. Подписчики сделали вывод, что пара опять отправилась вместе на отдых, только теперь они взяли своих детей.
Снимки в соцсетях артистов сделаны на Кипре. На последнем фото в Instagram Максим Виторган стоит в окружении своих детей — 23-летней Полины, 18-летнего Даниилом, на руках у него двухлетний Платон.
Нино Нинидзе тоже публикует фото в Instagram со своего путешествия на Кипр. На одном из снимков она запечатлена вместе с сыном на фоне морского побережья.
Подобные снимки убедили поклонников, что Виторган и Нинидзе перешли на новый уровень отношений и проводят отпуск большой семьей.
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