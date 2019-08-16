СМИ: Дональд Трамп захотел купить Гренландию
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии — самого крупного в мире острова, который принадлежит Дании.
Американский лидер много раз интересовался у своих советников, может ли США приобрести Гренландию. В Белом доме обсуждался вопрос возможности расширить американское военное присутствие в Арктике. Глава страны даже попросил юриста провести правовую экспертизу проекта, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Некоторые из советников президента поддержали его план, посчитав его экономически обоснованным. Другие полагают, что это «мимолетное увлечение» Трампа, которое скоро пройдет.
Издание напомнило, что это не первая попытка США купить Гренландию. После Второй мировой войны президент Гарри Трумэн хотел приобрести остров у Дании и предлагал за него 100 миллионов долларов, но получил отказ.
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