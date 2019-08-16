Половина новорожденных получат свидетельство о рождении при выписке из роддома
Получать свидетельство о рождении дети могут уже в роддоме. Больше 40 процентов семей с новорожденными уже пользуются этой возможностью.
Родителям, которые определились с именем малыша, нужно подать заявление (бланк предоставит больница), предоставить паспорт и медицинскую справку о рождении из роддома. Кроме того, супругам необходимо иметь при себе свидетельство о заключении брака. Такая система начала действовать еще в прошлом году.
Также в роддомах департамента здравоохранения Москвы родители при выписке получают набор для новорожденного, состоящий из 44 предметов, в том числе матрац, одеяло, электронный термометр, подгузники, пеленки, купальное полотенце с варежкой, ползунки, боди, комбинезоны, игрушки и другие предметы.
Официальный сайт мэра Москвы отметил, что большинство роддомов имеет специализацию. Они помогают беременным женщинам с различными заболеваниями, включая онкологические, кардиологические, сердечно-сосудистыми.
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