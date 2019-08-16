Современное отделение открылось в госпитале для ветеранов войн номер 2
Новое отделение открылось в госпитале для ветеранов войн № 2 Департамента здравоохранения города Москвы.
Отделение для пациентов старшего возраста рассчитано на 135 койко-мест. Холлы оборудованы поручнями, где предусмотрены места для отдыха с телевизорами. Помимо этого, в палатах установлены кровати с пультами управления и связью с медицинским персоналом.
Главный врач медицинского учреждения Вера Шастина рассказала, что медики госпиталя специализируются на лечении пациентов старшей возрастной группы.
— В 2018 году мы пролечили более 18 тысяч человек, 15 тысяч из них старше 60 лет, четыре тысячи — в возрасте от 86 до 90 лет, — отметила Балтина.
Она также уточнила, что более 30 врачей больницы прошли профессиональную переподготовку по профилю гериатрия. В апреле прошлого года госпиталь стал площадкой проекта «Московское долголетие». Здесь проходят занятия по лечебной гимнастике, скандинавской ходьбе и арт-терапии.
Территория учреждения также благоустроена: есть дорожки для прогулок и современные спортивные площадки. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы.
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