Познакомиться с совой и послушать сказку смогут москвичи на празднике «В мире животных»
Праздник «В мире животных» пройдет в парке «Северное Тушино» 18 августа.
В рамках мероприятия москвичи смогут послушать увлекательные лекции зоолога Натальи Рубинштейн. Она расскажет интересные факты о повадках животных, обитающих в столичном зоосаде. После этого гости праздника смогут познакомиться с совой, лисицей, хорьком, белкой, морской свинкой, нутрией, соколом, ящерицей, черепахой, попугаями и многими другими.
Помимо прочего, для самых маленьких гостей проведут мастер-класс на тему ораторского и актерского мастерства. А еще, на территории мероприятия будет установлена фотозона, в которой москвичи сделают снимки на память, пишет официальный сайт мэра Москвы.
Кроме того, в летней читальне парка пройдут открытые чтения сказки Владимира Одоевского «Городок в табакерке» в честь дня рождения писателя. Жители столицы послушают отрывки произведения, а также прочитают их самостоятельно. В конце праздника всем гостям предложат поучаствовать в викторине по всеми любимым детским сказкам. Участие в мероприятии бесплатное.
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