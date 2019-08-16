Прожившие вместе 68 лет супруги раскрыли секрет брака на всю жизнь
Супруги из американского города Оборн, прожившие вместе 68 лет, рассказали, в чем кроется секрет их долговечных отношений.
Фрэнсис и Розмари Клонц считают одной из главных причин крепкого брака тот факт, что в течение всей совместной жизни они носили одинаковую одежду. Однажды мать женщины решила купить своей дочери и ее новому другу похожие рубашки. С тех пор такая причуда стала традицией пары, которую они пронесли через всю жизнь.
Клонц всегда с удовольствием надевает то, что выбирает для него жена. Кроме того, супруги вместе исполняют церковные песнопения. Они считают, что вера в Бога также помогает сделать их отношения более крепкими.
— Сначала Иисус, потом другие, и только потом ты, — назвала свой девиз по жизни семья Клонц.
Ранее сообщалось о том, что супруги из Англии разбогатели благодаря тому, что забыли купить коту корм. Когда мужчина поехал за едой для своего питомца, его настигла невероятная удача.
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