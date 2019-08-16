Ученые признали июль нынешнего года самым жарким на Земле за 140 лет
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований заявили, что июль 2019 года стал самым жарким на Земле за всю историю наблюдений.
Они объяснили, что средняя температура на планете в июле этого года была на 1,7 градуса выше нормы. На основании этого факта они признали этот месяц самым жарким за 140 лет. Отмечается, что рекорды температуры были зафиксированы в Европе, на Аляске и в США.
Прошлый температурный рекорд был отмечен в июле 2016 года. Специалисты даже нашли связь между жарой и наступлением июля, так как этот месяц всегда занимает лидирующие позиции в рейтинге самых жарких периодов лета. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее климатологи из Оксфорда рассказали, какая погода ожидается в России к 2100 году.
Читайте также: Врач-терапевт заявила, что москвичам повезло с погодой этим летом