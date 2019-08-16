Договоры на квартиры по программе реновации заключили еще девять семей
Договоры на квартиры по программе реновации заключили еще девять столичных семей, сообщили в пресс-службе Департамента городского имущества Москвы.
— В районе Нагатинский Затон первые девять семей из дома 5 на улице Судостроительной заключили договоры с департаментом городского имущества на равнозначные квартиры по программе реновации, — рассказали в ведомстве.
Уточняется, что жильцы начали переселяться в новостройку уже в конце июля 2019 года. Помимо прочего, еще четыре семьи приглашены в департамент для подписания договоров в ближайшие дни, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что жилой дом на 127 квартир по программе реновации введут в эксплуатацию в Обручевском районе Москвы в 2021 году.
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