Мужчина скончался после отравления подсолнечным маслом в Приволжье
Житель Ульяновской области умер в результате отравления домашним подсолнечным маслом. Еще семь человек, включая двоих детей, госпитализированы с аналогичным диагнозом. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщили в пресс-службе минздрава региона.
Их доставили в областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную детскую клиническую больницу. Известно, что пострадавшие связаны между собой родственными и служебными отношениями.
В настоящий момент пациентам оказывают медпомощь. Госпитализированный мужчина скончался в больнице, пишет РИА Новости.
Как утверждает министр здравоохранения Ульяновской области Сергей Панченко, все отравившиеся употребляли в пищу подсолнечное масло домашнего производства, приобретенное у одного и того же производителя.
— Основным симптомом у пациентов являются кровотечения различной локализации. О ситуации проинформированы правоохранительные органы, — заявил глава регионального ведомства.
Ранее «ВМ» сообщала о других случаях пищевого отравления. Так, в июле почти 60 человек отравились, предположительно, салатом в детском лагере «Лучистый» в Крыму. 2 августа также стало известно о том, что 99 жителей Москвы обратились за помощью после потребления еды из вендинговых автоматов.
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