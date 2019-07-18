Число отравившихся в детском лагере «Лучистый» возросло до 57
Число госпитализированных с отравлением в детском лагере «Лучистый» в Крыму увеличилось до 57. Об этом сообщили в минздраве региона.
По данным ведомства, в четверг утром, 18 июля, в больницу Евпатории доставили ребенка с отравлением. В общей сложности в больнице находятся 52 несовершеннолетних и пять вожатых с аналогичным диагнозом. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
К настоящему моменту никто из госпитализированных не был выписан. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о том, что все пострадавшие приехали из Татарстана. На данный момент точный диагноз неизвестен. В Роспотребнадзоре Крыма указали на наличие возбудителя норовируса у первых заболевших детей. В свою очередь, Министерство по делам молодежи Татарстана исключило наличие данной инфекции. Предполагается, что все госпитализированные могли отравиться салатом, которым они питались в детском лагере.
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