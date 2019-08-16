Экстрасенс Мехди Эбрагими Вафа рассказал, что нужно сделать знакам зодиака до конца лета
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа посоветовал знакам зодиака завершить ряд важны дел до конца августа.
Овнам следует отдать долги: по старому исчислению на Руси в сентябре начнется Новый год, а такой праздник, по мнению эксперта, нельзя встречать обремененным долгами.
Тельцам придется выбирать между путями сердца и разума, особенно в вопросах личной жизни. Однако к сентябрю сложности закончатся, как уверил экстрасенс, а осень принесет счастье.
Близнецам Мехди Эбрагими Вафа пообещал завершение периода печалей и обид. Представителям этого знака рекомендуется побыть наедине с собой, чтобы восполнить силы. Поездка на природу или к морю идеально для этого подойдет.
Раки должны наладить взаимоотношения с семьей, даже если это кажется непростым. Эксперт напомнил, что знаки созданы для семьи, поэтому понимание и поддержка близких для них очень важны.
Львам нужно вспомнить о тех, кто был рядом в трудную минуту и помогал им. Слова благодарности будут не лишними. Также не стоит упускать шанс, если кто-то сделает выгодное предложение по работе.
Девам можно расслабиться и насладиться уютом и спокойствием вокруг. Риски и кардинальные изменения в жизни стоит отложить. Денежные дела тоже подождут до более благоприятного периода.
Весам рекомендуется подумать о вечном и посетить места силы. Силы как раз понадобятся представителям этого знака осенью: не исключены хлопоты дома, например, ремонт.
Решительность скорпионов будет вознаграждена: признание в любви, открытие собственного дела, новое хобби — во всем будет сопровождать успех. И в этом помогут лидерские качества.
Стрельцам лучше не планировать никаких поездок в конце августа. А вот для решения личных вопросов — самое время. «Выбирайте родных и любимых», — поделился со «СтарХитом» Мехди Эбрагими Вафа.
Козерогам нужно серьезно заняться своим здоровьем: отказаться от вредных привычек, заняться спортом, провести время на свежем воздухе. Вообще следует больше внимания уделить своим проблемам, а не чужим. Помощь себе на данном этапе приоритетнее.
Смягчиться — вот главный совет для водолеев. Иногда излишняя целеустремленность мешает замечать чувства и эмоции окружающих. Лучше сменить гнев на милость, совершить добрый поступок, протянуть руку помощи.
Рыбы должны собраться и действовать на пределе своих возможностей. Полная отдача и риск вознаградит представителей этого знака, поэтому жалеть себя не стоит. Конец года принесет долгожданный отдых, но отдохнут рыбы с чувством выполненного долга.
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