Названы страны, где россияне тратили больше всего денег во время отдыха

Специалисты изучили финансовые операции россиян в туристических странах. Платежи пользователей картами Яндекс.Денег учитывались за период с мая по август 2019 года.

Оказалось, одними из самых дорогих стран для российских туристов являются Франция и Греция. Больше всего на экскурсии и такси тратится нашими соотечественниками в Греции (, на оплату отельных номеров — во Франции.

На транспорт в этих двух странах наибольшие расходы (аренда автомобиля в Греции стоила почти 19 тысяч рублей, во Франции — почти 18 тысяч), дорого стоило и такси. Номера в отелях обходились дороже всего опять же во Франции (7 483 рубля) и еще одной Европейской стране, Италии (6 577 рублей).

Подсчитали эксперты и расходы на кафе и рестораны.

— В ресторанах их самые впечатляющие средние чеки были во Франции (2 013 рублей) и Таиланде (1 851 рубль). На заказы в кафе пользователи расходовали больше всего в Италии (в среднем по 811 рублей), меньше всего — в Турции (410 рублей) и Грузии (259 рублей), — заявили в РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Яндекс.Денег.

За шоу для туристов и музеи больше всего денег российские граждане отдавали в Таиланде (более 20 тысяч рублей). В Турции и Грузии культурная программа обходится россиянам в сумму меньше тысячи рублей.

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