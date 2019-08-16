Здание 1927 года постройки в Сокольниках выставили на аукцион
Более 2 тысяч квадратных метров нежилых помещений в административном здании 1927 года постройки в Сокольниках выставили на торги. Об этом сообщает пресс-служба Департамента Москвы по конкурентной политике.
— Помещения сможет приобрести новый собственник по итогам городских торгов. Презентация лота прошла 15 августа в рамках роуд-шоу «Инвестиционное трио: активы под строительство коммерческой недвижимости и жилья», — говорится в сообщении пресс-службы.
Здание расположено по адресу: Стромынский переулок, дом 4.
— Выставленные на торги единым лотом нежилые помещения в Сокольниках расположены в четырехэтажном административном здании 1927 год постройки. Лот имеет свободное назначение, удовлетворительное техническое состояние, подключен к тепло- и энергосетям, водоснабжению. Объект расположен в пешей доступности от метро «Сокольники», рядом с одной из ведущих магистралей района — улицей Стромынкой, — сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
Он также отметил, что на аукционе ожидается высокий уровень конкуренции в борьбе за выставленный лот, сообщает агентство «Москва».
Стартовая цена лота — 123,7 миллиона рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 26 сентября. Торги назначены на 2 октября.
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