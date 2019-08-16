Такси с писательницей и поэтом въехало в остановку в центре Москвы
В СМИ появилась информация, что в центре Москвы 15 августа произошло столкновение электробуса с автомобилем такси, в котором ехали писательница Дана Курская и поэт Даниил Давыдов.
В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» корреспонденту «ВМ» сообщили, что столкновения с электробусом не было.
— Столкновения легкового автомобиля с транспортными средствами не было. Такси въехало в остановочный павильон, — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, корреспондент связалась с пресс-службой ГИБДД, где ей сообщили, что авария действительно произошла из-за того, что таксист не справился с управлением.
— Пострадали три человека: водитель и пассажиры такси. Они были доставлены в больницу, — сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе.
В результате, по данным РЕН ТВ, поэт, редактор и литературовед Даниил Давыдов попали в больницу с телесными повреждениями. Подробности о состоянии Даны Курской не сообщаются.
Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.
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