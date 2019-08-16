Астролог перечислила, что должны сделать знаки зодиака до конца августа

Август близится к концу, и остается всего пара недель, чтобы воплотить в жизнь все свои летние планы. «Вечерняя Москва» поговорила с астрологом Лилией Любимовой, которая рассказала, что нужно успеть сделать знакам зодиака до начала сентября:

— Главное — отдохнуть. Этим летом август — единственный месяц, оказавшийся благоприятным. Звезды находятся в спокойном ритме. Другое дело, что все знаки зодиака отдыхают по-разному.

Впереди время, которое тяжело дается, в частности, огненным знакам: сил нет, солнца нет, энергия снижается. Львам, Стрельцам и Овнам я посоветовала бы, если есть возможность, выбраться на пляж, позагорать, посетить солярий, провести время на природе, попытаться накопить солнечную энергию.

Домовитым и хозяйственным Ракам, Девам и Тельцам рекомендую сосредоточиться на работе в огороде. Несмотря на то, что Рак — водный знак, а Дева и Телец — земные, самой лучшей практикой с точки зрения отдыха является взаимодействие с землей. Посадки-пересадки, запасы на зиму, компоты — все это принесет трем названным выше знакам чувство комфорта, они ощутят себя подготовленными к немного депрессивному сезону.

Для Козерогов август — время ремонта. Если давно хотели переклеить обои, купить новые шторы, то сейчас это получится очень успешно реализовать.

Воздушным знакам, особенно Близнецам и Водолеям, советую отправиться в небольшую поездку. Если Весам достаточно порадовать себя приятной покупкой, обновить гардероб или парфюм, то другим лучше хотя бы выбраться за город.

Скорпионам я рекомендовала бы завести маленькую интрижку, какой-нибудь курортный роман. Можно сходить на свидание. Именно эта сфера, как правило, приносит им наибольшую радость и заряжает энергией. А поскольку сейчас на небе для этого нет противопоказаний, самое время немного разнообразить личную жизнь.

Рыбам лучше сосредоточиться на водных процедурах, отдыхе. Также очень хорошо сейчас было бы уделить побольше времени семье, особенно старшим родственникам. Если давно планировали съездить на деревню к бабушке, сделайте это до первого сентября и будете чувствовать себя значительно лучше.

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