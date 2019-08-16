Сотрудники ГИБДД рассказали, как установить нестандартный госномер на автомобиль
Сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рассказали, как правильно кстановить нестандартный госномер на автомобиль.
Благодаря изменениям в законодательстве России, на автомобили и мотоциклы с нестандартными креплениями теперь можно устанавливать знаки меньшего типоразмера. Отмечается, что за их изготовлением владелец машины должен самостоятельно обратиться в сертифицированные организации.
Согласно информации, новые типоразмеры номеров транспортных средств будут введены 4 августа 2020 года с правом его досрочного применения. Подразделения Госавтоинспекции, как и ранее, будут выдавать регистрационные знаки. Отмечается, что и сейчас уменьшенные регистрационные знаки не запрещены. Тем не менее, они могут быть установлены лишь на тех автомобилях, которые имеют крепеж в нестандартных местах.
Необходимо помнить, что эти знаки могут изготавливать только те организации, которые имеют свидетельство об утверждении изготовленного образца данных типов знаков транспортных средств, сообщает РИА Новости.
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