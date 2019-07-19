Специалисты рассказали, какие ошибки допускают москвичи при оплате парковки
Автомобилисты не всегда относятся к процедуре оплаты парковки с должным вниманием, рассказали в пресс-службе ГУК «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).
В ведомстве отметили, что чаще всего ошибки допускаются при указании госномера транспортного средства и номера парковочной зоны. Кроме того, водители зачастую несвоевременно оплачивают парковку и занимают места, предназначенные для автобусов и грузовиков. Если подобная неточность все же допущена, то исправить ее можно в приложении «Парковки Москвы New».
Представители пресс-службы попросили водителей внимательнее проверять информацию, введенную при оплате. Также они напомнили, что штрафы за неоплату парковки выплачиваются в полном объеме и скидки на них не распространятся, говорится в публикации на официальном сайте АМПП.
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