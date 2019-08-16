Российский депутат оценил идею Трампа о приобретении Гренландии
Член комитета Государственной думы по международным отношениям Антон Морозов оценил идею Дональда Трампа о приобретении Гренландии.
По мнению депутата, президент США просто стремится вписать свое имя в историю страны и использует все способы.
— Он считает, что, если удастся расширить территорию США, пускай даже за счет безжизненного острова, покрытого льдом и снегом, то это принесет ему политические очки, — заявил Морозов в комментарии ФАН.
Депутат считает, что приобретение Гренландии не принесет США экономической выгоды, но эта территория может быть использована для размещения военно-морских баз.
16 августа в СМИ появились сообщения о том, что Дональд Трамп изучает возможность покупки Гренландии у Дании. Некоторые советники президента считают эту идею экономически целесообразной, другие полагают, что план не будет реализован, передает Newinform.
Читайте также: Эксперт оценил перспективы развития торговых отношений между Россией и США