Автомобиль Джеймса Бонда продан на аукционе в США за 6,4 миллиона долларов
Автомобиль Джеймса Бонда, оснащенный рядом шпионских функций, продали на аукционе в США за 6,4 миллиона долларов.
Покупатель, чье имя не называется, стал хозяином настоящего автомобиля агента 007. Машина оснащена «шпионскими функциями». В Aston Martin DB5 1965 года есть механизм для смены номерных знаков и выдвижной пуленепробиваемый задний экран. Помимо этого, автомобиль умеет катапультировать кресло, а также прокалывать шины и запускать дымовые гранаты.
Хоть этот автомобиль был создан для продвижения кино о Бонде, он ни разу не появлялся в фильме, отмечает телеканал CNN.
Ранее сообщалось, что лимузин Элвиса Пресли 1967 года выпуска был выставлен на продажу. Отмечается, что машина покрыта густым слоем пыли, так как последние 15 лет она не эксплуатировалась.
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