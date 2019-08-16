Пять развязок на МКАД обновят в конце 2021 года
Столичные власти планируют в конце 2021 — начале 2022 года начать реконструкцию еще пяти развязок на пересечении с МКАД. Об этом заявили в пресс-службе Департамента строительства города.
— Это развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, улицей Липецкой, Верхние Поля и Капотней. В настоящее время по этим объектам идут проектно-изыскательские работы, — уточнили в ведомстве.
Во время реконструкции развязки на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе будут построены и реконструированы почти 3 километра дорог. На развязке с Осташковским шоссе — более 5,3 километра дорог. На пересечении с Липецкой улицей — почти 8,5 километра дорог. В том числе будут созданы путепроводы, искусственные сооружения и пешеходные переходы.
Также будут проведены работы на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотней. Планируется строительство и ремонт более 12 километров дорог, 7 искусственных сооружений и 3 пешеходных перехода, уточняет РИА Новости.
Кстати, сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» завершат работы по благоустройству в одном из дворов Пресненского района к сентябрю 2019 года.
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