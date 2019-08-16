Новый метод лечения детской мочекаменной болезни начали применять в Москве
В научно-исследовательском институте (НИИ) неотложной детской хирургии и травматологии было открыто новое направление. Оно позволит использовать метод лечения мочекаменной болезни у детей, который ранее не применялся, — литотрипсию.
Он представляет собой дробление камней в почках. До этого пациентов, которым диагностировали заболевание, направляли на лечение в федеральные центры.
— На сегодняшний день наш институт в числе первых московских учреждений, кто уже начал выполнение литотрипсии. Это достаточно сложная по технике исполнения хирургическая манипуляция, требующая определенного опыта и квалификации специалистов, — приводит сообщение ведомства агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что среди всех урологических заболеваний у детей мочекаменная болезнь занимает до 5 процентов. Литотрипсия — один из самых эффективных методов в случае невозможности стандартного лечения.
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