Москвичи выбрали новый дизайн поезда «Москва»

Пассажиры столичного метрополитена выбрали дизайн нового поезда «Москва». Обновленный состав выйдет на линии в 2020 году.

В голосовании были представлены четыре варианта дизайна поезда, победителем стала маска округлой формы с удлиненными вертикальными фарами, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

— Более 24 тысяч человек голосовали за дизайн нового поезда «Москва». Победителем стала маска поезда округлой формы с удлиненными вертикальными фарами. За нее проголосовали более 35 процентов участников, — сказал Максим Ликсутов.

Оставить свой голос можно было в течение 10 дней в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров около Киевского вокзала, таким образом проголосовали более трех тысяч человек. Также параллельное голосование проводилось на интернет-площадках и в социальных сетях. Вариант, который в итоге был признан лучшим, набрал большее количество голосов на всех площадках.

— Второе место занял поезд квадратной формы и с близко расположенными фарами — 25 процентов голосов, обогнав всего лишь на 3 процента похожий по виду вариант. Наименьшее количество голосов (17 процентов) отдали за дизайн поезда в форме трапеции с крупными фарами, — уточнил Максим Ликсутов.

Помимо внешнего дизайна, внутренний тип вагона также будет модифицирован и улучшен.

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