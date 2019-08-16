Проект планировки нового участка Коммунарской линии метро утвердят до конца года
Проект планировки территории для строительства участка Коммунарской линии Московского метрополитена от станции «Коммунарка» до Троицка утвердят до конца 2019 года, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.
— В Новую Москву пройдут еще две линии — Коммунарская и Бирюлевская, — уточнила она.
По первой уже подготовлены проектные предложения, которые планируется утвердить к концу лета. Также утверждены проекты по станциям метро «Улица Новаторов», «Славянский мир» и «Коммунарка». Участок от «Коммунарки» до Троицка сейчас находится на стадии разработки. Проект планировки будет утвержден до конца года.
Кроме того, Княжевская отметила, что Коммунарская ветка пройдет через станцию «Коммунарка» Сокольнической линии. Точкой отправления поездов на этой линии станет станция «Крымская», а конечной — Троицк. Ее протяженность составит более 30 километров, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что улицы Коммунарки будут реконструированы для обслуживания новой станции метро.
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