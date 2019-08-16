Эксперты назвали самые востребованные корейские машины в России
С января по август 2019 года на территории Российской Федерации автолюбители приобрели 233,5 тысячи новых машин корейского производства. Данный показатель выше прошлогоднего за аналогичный период на 0,6 процента.
Данную информацию распространили эксперты аналитического агентства «Автостат».
По словам специалистов, самой популярной стала модель Kia Rio. За указанное время были проданы 54,6 тысячи машин этой марки.
На втором месте — Hyundai Creta. Ее приобрели в количестве 40 тысяч единиц.
Третью позицию в рейтинге занял автомобиль Hyundai Solaris. Его купили 35,4 тысячи человек. Также в первую десятку списка вошли Kia Sportage, Kia Optima, Hyundai Tucson и Kia Soul, передает «Автостат».
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