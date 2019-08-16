Эксперты назвали автомобили, которые сложнее продать на вторичном рынке
Автоэксперты назвали машины, которые сложнее всего реализовать на вторичном рынке.
Специалисты считают, что китайские модели автомобилей продать труднее всего, причем независимо от названия бренда. На популярность этих машин влияет бытующее среди автолюбителей мнение о низком качестве используемого производителями металла, который легко поддается коррозии. Также у дилеров или в мастерских часто отсутствуют нужные запчасти, а это влияет на продолжительность ремонта.
На втором месте оказался немецкий Mercedes B-Class, экстерьер которого не нравится многим водителям, несмотря на то, что машина обладает хорошими техническими характеристиками.
Чешский кроссовер Skoda Yeti тоже довольно сложно продать на вторичном рынке, потому что он наименее популярен среди всех моделей данного бренда.
И последний автомобиль, который доставляет проблемы с перепродажей — японский Nissan Terrano. Он «отпугивает» покупателей высокой стоимостью, сообщает портал Inforeactor.
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