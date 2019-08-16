Ученые связали состояние во сне с появлением рака
Женщины, для которых характерно тяжелое апноэ (остановка дыхательных путей) сна имеют повышенный риск заболеть раком. К этому выводу пришли ученые из Гетеборгского университета в Швеции.
Исследователи проанализировали информацию о 20 тысячах пациентов с тяжелым апноэ сна. Двум процентам из них медицинские специалисты диагностировали онкологию.
По словам ученых, наиболее сильная связь между появлением рака и указанным «ночным поведением» наблюдалась именно у женщин.
- У мужчин она была слабее. Результаты указывают на то, что риск заболеть раком повышается в два-три раза среди женщин с выраженным апноэ во сне, - передает слова шведских исследований Medicalxpress.
Исходя из сообщения исследователей, причина данной связи в настоящий момент неизвестна.
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