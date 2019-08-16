Педиатр призвал не «пичкать» детей таблетками при температуре
Родители в России часто начинают «пичкать» своего ребенка лекарствами при появлении даже небольшой повышенной температуры. Они делают это напрасно, ведь маленькому организму в первые годы жизни необходимо сталкиваться с микробами и вирусами для укрепления иммунитета.
Об этом сообщил врач-педиатр Николай Соботюк. По его словам, родители в США, к примеру, при поднявшейся у ребенка температуре используют только средства для промывки носа и жаропонижающее. В России, говорит доктор, поступают иначе.
— У нас сразу интерфероны, вифероны, антибиотики, бакпрепараты для лечения дисбактериоза. Зачастую родители начинают пичкать детей лекарствами бесконтрольно, — цитируют Соботюка на портале «Медикфорум».
Врач подчеркивает: в совсем юном возрасте ребенок может болеть два–три раза в год, и это нормально. Родители могут в этот период «залечить» малыша до такой степени, что это негативно скажется на его здоровье в будущем.
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