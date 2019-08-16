Юристы найдут выход из ситуации с покупкой незарегистрированных лекарств
Ассоциация юристов России проработает выходы из ситуации, когда покупатель незарегистрированного лекарства «Фризиум» для лечения больных эпилепсией рискует попасть под уголовное преследование.
Подобная ситуация произошла в июне 2019 года. В Москве на почте задержали маму пациента детского хосписа, у которой обнаружили заказанный за границей «Фризиум». В результате у женщины отобрали лекарство.
Общественность и правозащитники назвали данную ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Федеральная таможенная служба заявила о возбуждении уголовного дела, по которому женщина проходит в качестве свидетеля.
По мнению Ассоциации юристов России, пациенты не должны нести ответственность за пробелы в системе обеспечения лекарственными препаратами. Ведомство считает, что почтовые службы должны предупреждать получателей посылок с запрещенными к свободному обороту веществами о возможных последствиях.
В ассоциации напомнили, что не все эффективные препараты регистрируются в России. Тем не менее на территорию страны можно законно ввезти незарегистрированный препарат при наличии необходимых медицинских документов, передает РИА Новости.
«Вечерняя Москва» обратилась за комментариями к экспертам по данному вопросу.
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