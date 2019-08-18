Депздрав назвал точное число пострадавших в аварии на шоссе Энтузиастов
В результате аварии на шоссе Энтузиастов пострадали 29 человек. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.
Автобус с туристами въехал в мачту городского освещения в 9:20 18 августа. На место ДТП прибыли две бригады Центра экстренной медицинской помощи и 15 бригад скорой медицинской помощи.
— 19 человек, в том числе двое детей, доставлены в городские больницы. Остальным помощь была оказана на месте, — отмечается в сообщении.
В Депздраве добавили, что в настоящее время угрозы для жизни пострадавших нет. В ЦОДД сообщили, что движение транспорта по направлению в центр в месте аварии на шоссе Энтузиастов затруднено.
На шоссе Энтузиастов в районе пересечения с 1-й Владимирской ул. автобус въехал в опору светофора. Погибших нет. Автобус - экскурсионный, принадлежит частному лицу. На месте работают оперативные службы. Есть небольшие затруднения в сторону центра. Что произошло - на видео pic.twitter.com/qdzSkmBk70— ЦОДД (@gucodd) August 18, 2019
Напомним, по предварительным данным, в экскурсионном автобусе находились 32 гражданина Китая.
Видео с места происшествия опубликовало агентство городских новостей «Москва».
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