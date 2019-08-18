Юных жителей столицы пригласили отметить День города на Воробьевых горах

Праздник «Москва детская» пройдет в столице в День города, 7 сентября. Его организуют на площади перед главным зданием Московского дворца пионеров на Воробьевых горах с 12:00 до 18:00.

Юные москвичи смогут посетить открытые соревнования по футболу, увидеть соревнования роботов и театрализованные представления.

— На празднике будут работать пять площадок — так называемых городов. Это «Кукольный город», «Горки-город», «Гейм-сити», «Город образования», «Город безопасности», а также «Город спорта» на стадионе Дворца пионеров, — рассказала директор Дворца пионеров на Воробьевых горах Елена Мельвиль.

В «Городе спорта» пройдет фестиваль #BARCAFEST, на котором дети и подростки смогут поучаствовать в кибертурнире по футболу и посетить уроки испанского языка. В шатре «Лекторий» выступит главный тренер официальной школы футбольного клуба «Барселона» в Москве Жорди Гратакос. Он расскажет об истории клуба, его знаменитых игроках и завоеванных титулах. Также на небольшом фуд-корте гости праздника смогут попробовать традиционные блюда испанской кухни.

Футболист Лионель Месси Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Кроме того, в рамках фестиваля на данной площадке можно будет посетить выставку, посвященную «Барселоне». На ней будут представлены оригинальная копия кубка, который клуб получил за пять побед в Лиге чемпионов, а также мячи и футболки с автографами футболистов Лионеля Месси, Жерара Пике, Луиса Суареса, Ивана Ракитича и других. Здесь же пройдут открытые занятия по футболу для москвичей от 6 до 16 лет. Для участие необходимо зарегистрироваться заранее.

На площадке «Гейм-сити» пройдут показательные выступления авиамоделистов и соревнования радиоуправляемых роботов. В «Городе безопасности» для юных жителей столицы оборудуют трассы, по которым можно будет кататься на велосипеде или баггах — легких внедорожных автомобилях небольшого размера. На площадке «Горки-город» появятся четыре надувных горки разной высоты и сухой бассейн.

Интерактивные театрализованные представления от Театра юных москвичей состоятся на сцене «Кукольного города». В перерыве между спектаклями можно будет посмотреть выступление фокусника и шоу мыльных пузырей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

В этом году москвичи отпразднуют День города 7 и 8 сентября. Программа будет посвящена юбилею ВДНХ, которой в этом году исполнилось 80 лет.

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