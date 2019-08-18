Лиза Галкина ответила на вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо
Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, в котором его дочка Лиза рассуждает на вечную тему: что появилось раньше — курица или яйцо?
Вопросом девочку озадачил папа. Лиза достаточно долго перебирала варианты, называя первоисточником то курицу, то яйцо. Но в какой-то момент поняла, что рассуждения зашли в тупик.
Тогда ребенок задумался, а спустя несколько секунд выдал неожиданный ответ: по мнению Лизы, первым был петух. Ведь если курица появляется из яйца, а яйцо должен кто-то высидеть, «значит, высидел петух».
Логика девочки понравилась не только самому Галкину, но и его подписчикам. А вот родной брат Лизы Гарри не оценил рассуждений сестры.
— Ничего не понял, — прокомментировал мальчик.
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