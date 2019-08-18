Гости «Города образования» смогут проверить знания с помощью высоких технологий
Форум «Город образования» пройдет с 29 августа по 1 сентября в павильоне № 75 на ВДНХ. Его гости смогут проверить свои знания по химии, стереометрии, английскому языку и другим предметам с помощью высоких технологий. Так, надев шлем виртуальной реальности, посетители окажутся в виртуальном пространстве, где должны будут выполнить серию заданий.
Онлайн-сервис «Мои-достижения.рф», который также представят на форуме, поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, научит правильно заполнять экзаменационные бланки и проверять знания по различным школьным предметам.
Также все дни работы форума будет открыта предпрофессиональная лаборатория LabPro, где пройдет огромное количество мастер-классов, практикумов и семинаров. Будущие профессионалы смогут протестировать медицинские тренажеры, освоив навыки оказания первой помощи, а также смогут попробовать себя в конструировании роботов, узнают об особенностях устройства производственной линии, основах цифровой, аналоговой и радиоэлектроники, поработают с 3D-скинером и 3D-принтером и виртуальным голографическим комплексом.
Самые активные ребята смогут сыграть в интеллектуальную игру «Самый умный». Битва за главный приз будет проходить каждые три часа на стенде «Мои достижения в моем городе». Финальная игра пройдет в завершающий день форума.
Читайте также: Форум «Город образования» в Москве примет больше тысячи иностранных гостей