Первый самолет приземлился в новом аэропорту Саратова
Тестовый рейс из московского Внукова приземлился в новом аэропорту Саратова Гагарин. Борт приземлился в 12:17 (11:17 мск).
Пассажирами рейса стали спикер Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин, глава Росавиации Александр Нерадько и другие участники реализации проекта строительства аэропорта.
По традиции пожарные автомобили сделали водную арку для прибывшего самолета на взлетно-посадочной полосе. В пассажирском терминале прибывших встретили губернатор Саратовской области Валерий Радаев и ветераны местного авиаотряда, сообщает РИА Новости.
Видео опубликовал «Саратов 24».
Напомним, 30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии в Саратове аэропорта, который получил имя первого космонавта Юрия Гагарина. Старая авиагавань в Саратове будет со временем закрыта.
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