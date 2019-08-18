Пробег ретроавтомобилей стартовал в Москве
Автопробег «Виват Россия, виват Москва!», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации, стартовал в столице от сквера 65-летия Победы в Великой Отечественной войне в районе Лефортово.
Мероприятие началось с приветственных речей, после которых участники возложили цветы к мемориалу и направились к ожидавшей их колонне ретроавтомобилей.
В пробеге принимают участие более 20 экипажей, в том числе «москвич», ГАЗ-21 «Волга», «Чайка» и ЗИМ ГАЗ-12. Колонна совершит остановки у знаковых объектов и исторических мест округа. Например, участники пробега побывают у памятника Герою Советского Союза Ивану Полбину в Печатниках и на Аллее Славы в Кузьминках.
Завершится мероприятие в районе Марьино у памятника бойцам всех сражений XX века «Солдат Отечества». Там же состоится митинг-концерт и возложение цветов к монументу. На остановках к участникам пробега могут присоединиться все желающие, сообщает агентство «Москва».
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